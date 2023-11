Milano, investe un pedone e fugge: caccia al pirata della strada

A Milano un 38enne è finito in ospedale in gravi condizioni, con varie fratture e un forte trauma cranico, dopo essere stato investito da un pirata della strada.

La polizia è alla ricerca del conducente dell'auto, che non si è fermato a prestare i soccorsi al pedone in via Morgantini. L'episodio è avvenuto intorno alle 3. L'uomo stava attraversando la strada lontano dalle strisce pedonali ed è stato travolto.