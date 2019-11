Investimenti delle cosche calabresi nei ristoranti del Nord Italia, 9 arresti

Nove arresti tra Lombardia e Piemonte con l'accusa di associazione per delinquere e trasferimento fraudolento di valori. Secondo l'accusa, gli arrestati erano contigui a cosche calabresi che reinvestivano denaro frutto di attività illecite, con immissione di grandi capitali nel circuito della grande ristorazione nel Nord. Tra i sequestri, per oltre 10 milioni di euro, le quote societarie della catena di giro-pizza Tourlè.