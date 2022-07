Introbio (Lecco), schiacciato da macchinario: muore operaio

Un 58enne, di origine straniere, ha perso la vita in un incidente sul lavoro in un'azienda edile di Introbio, nel Lecchese.

L'uomo aveva appena iniziato il turno quando, per cause da chiarire, è stato schiacciato da un macchinario. Soccorso dai colleghi, è stato trasportato con l'elisoccorso in ospedale, dove è morto per i traumi riportati al torace. La procura ha aperto un'inchiesta. In corso accertamenti da parte dei tecnici di Ats sulle misure di sicurezza adottati dalla ditta.