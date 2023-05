Stipendi troppo bassi: gli infermieri italiani in fuga verso la Svizzera

Sono sempre di più gli infermieri italiani che stanno fuggendo verso la Svizzera. Il motivo? Da noi gli stipendi sono troppo bassi.

"In Italia guadagnavo sui 2200 euro - dice uno di loro a "Fuori dal coro" -, in Svizzera supero i 5mila". I salari migliori e le maggiori tutele, infatti, hanno spinto nell'ultimo triennio circa 350 professionisti ad andare oltre il confine per migliorare le proprie condizioni di vita: sono 117 al mese quelli che se ne vanno, 10 al mese, uno su due vuole lasciare le province di Como o Varese.

A lanciare l'allarme è l'ordine professionale di questi territori: "In Italia gli stipendi sono tra i più bassi d'Europa - spiega al programma di Rete 4 Aurelio Filippini, presidente dell'ordine delle professioni infermieristiche di Varese -, mancano circa novemila infermieri, mentre la Svizzera ne ospita circa quattromila. Questo significa che quasi la metà del fabbisogno della Regione Lombardia non è disponibile".