Incidenti montagna, escursionista muore in Valchiavenna (Sondrio)

Un anziano escursionista residente a Milano ha perso la vita in Valchiavenna. E' scivolato in un dirupo a quota 650 metri, in località Torre del Signame. L'allarme è stato lanciato dalla sua comitiva del Cai di Milano di circa 20 turisti milanesi e lombardi che non lo vedevano più. Difficile il recupero del cadavere dell'83enne da parte dei membri del Soccorso Alpino.