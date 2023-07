Incidente stradale in Brianza, Suv si ribalta e muore 22enne: indagini su gara di velocità tra supercar

I carabinieri hanno portato in caserma a Limbiate un 23enne che sarebbe stato il conducente alla guida e che si sarebbe allontanato dopo lo schianto. Saranno analizzati i cellulari dei ragazzi e verrà verificata la presenza di alcol o droghe nel sangue.

Sono ancora molti i punti da chiarire sulla dinamica dell'incidente. Al lavoro ci sono i carabinieri della compagnia di Desio (Monza), coordinati dalla Procura di Milano, che hanno già ascoltato tutti i giovani a bordo delle due auto e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del tragitto effettuato dai due gruppi di ragazzi, che prima dell'incidente erano stati in un locale di Nova Milanese.

Sono saliti in auto. Arnold con il 23enne e un ragazzo di diciotto anni. Da lì, sulla Monza-Saronno, un rettilineo di diversi chilometri, i due equipaggi avrebbero dato il via alla sfida di velocità. Arrivati a una grande rotonda, all'altezza di Limbiate, il conducente della Range Rover ha però centrato in pieno la rotatoria, che ha fatto da trampolino, proiettando il Suv in aria, poi carambolato sull'asfalto diverse volte prima di schiantarsi contro il guard rail.

Una dinamica simile a quella che si vede in un video americano postato un paio di anni fa su Facebook da Arnold che aveva una passione per le auto veloci. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti, ambulanze e vigili del fuoco. Il 18enne e il 23 enne sospettato di essere alla guida sono riusciti a uscire da soli dall'abitacolo. Il primo è stato portato all'ospedale Niguarda di Milano, mentre il secondo ha rifiutato il trasporto.

Arnold invece è stato estratto tra le lamiere dai vigili del fuoco. Per lui la corsa in ospedale a Monza è stata inutile. È morto poco dopo l'ingresso al Pronto Soccorso del San Gerardo. Le indagini chiariranno le responsabilità del 23 enne che, se effettivamente alla guida, rischia un'incriminazione per omicidio stradale. Al vaglio anche le posizioni di tutti gli altri giovani.