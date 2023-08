Operaio muore risucchiato da un ventilatore industriale in fabbrica nel Milanese

A Senago, nel Milanese, un operaio di 50 anni è morto mentre lavorava in una ditta che costruisce ventilatori. L'uomo è stato risucchiato proprio da un ventilatore mentre eseguiva opere di manutenzione. A trovare il cadavere sono stati i colleghi. La dinamica resta da accertare.

Ennesima vittima sul lavoro in Italia.

Il drammatico incidente è avvenuto all'interno di una ditta di via Camillo Benso Conte di Cavour, la Acovent Srl, che si occupa proprio della produzione e manutenzione di ventilatori.

Stando a quanto appreso, il 50enne stava effettuando alcune opere di manutenzione quando sarebbe accaduto l'incidente. Nonostante l'immediato intervento dei vigili del fuoco e degli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, per lui non c'è stato nulla da fare.

Il corpo è stato interamente risucchiato nel ventilatore e i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'ingegnere. L'allarme, secondo le prime informazioni, sarebbe stato dato da alcuni colleghi che non lo vedevano tornare e si sono accorti della tragedia.