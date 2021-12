Inchiesta Covid Bergamo, pm: incongruenze su rapporto Oms

Ansa

"Voglio essere chiaro. Allo stato non ci sono elementi per alcuna contestazione nei confronti del ministro Speranza". Il procuratore di Bergamo Antonio Chiappani lo ribadisce a proposito dell'inchiesta sul rapporto Oms che criticava il Piano pandemico italiano e, in particolare, sulle mancate zone rosse a Nembro e Alzano. "La verità è che ci sono molte incongruenze. Ora Crisanti valuterà se l'applicazione di un Piano avrebbe aiutato", aggiunge.