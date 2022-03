Incendio in centro a Milano, morto l'imprenditore Tomaso Bracco

Cinquantunenne, ex gallerista, Bracco era nipote di Diana Bracco, la presidente e a.d. del gruppo farmaceutico Bracco. Lui era membro del consiglio di indirizzo della Fondazione Bracco. Era stato trovato in arresto cardiaco con gravi ustioni e intossicazione nella sua stanza da letto; le sue condizioni erano state da subito giudicate gravi.

L'incendio era scoppiato prima delle 10 di venerdì al secondo piano del palazzo in via della Spiga, che si trova all'incrocio con via Santo Spirito. Le fiamme si erano diffuse velocemente a tutto il piano, l'unità immobiliare si sviluppa su due livelli, con la parte sopra mansardata e una terrazza. Nell'appartamento c'erano, oltre al padrone di casa, il cuoco e la domestica. Entrambi erano riusciti a mettersi in salvo.

