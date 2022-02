Torna l'incubo di un piromane a Milano, auto e rifiuti in fiamme

Sul caso sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine, al lavoro per individuare il piromane . Nella mattina di mercoledì, inoltre, i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un altro incendio: in viale Romagna un furgone, per motivi da accertare, è andato in fiamme e il rogo ha coinvolto altri veicoli in sosta.

Torna dunque l'incubo di un piromane in città: a metà gennaio quattro scooter e due automobili in zona Stazione Centrale erano stati distrutti dalle fiamme.

Sette incendi nella stessa notte Nella notte tra lunedì e martedì, intorno alle 2:30, i vigili del fuoco hanno spento roghi di rifiuti in via Vitruvio per poi spostarsi in Corso Buenos Aires, via Porpora, Piazza Godetti e Valvassori Peroni. Gli incendi non hanno causato gravi danni e sono stati domati nel giro di qualche minuto.

Furgone e auto in fiamme davanti alla Casa dello studente Un altro incendio è invece divampato nella mattinata di mercoledì: in fiamme un furgone, che sembra fosse in sosta e ha preso fuoco in strada davanti alla Casa dello studente in viale Romagna. Nel rogo sono poi rimasti coinvolti altri veicoli che erano parcheggiati e che sono andati in fiamme.