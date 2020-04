In Lombardia tornano a crescere i positivi, 300 morti in 24 ore

In Lombardia torna a crescere la curva dei contagi e dei decessi: i positivi sono aumentati di 1.388 persone, contro i +1.088 di ieri, mentre i decessi sono stati 300, contro i 238 dell'8 aprile, per un totale di 10.022 vittime in tutta la Lombardia. In aumento, per contro, anche i dimessi, che sono stati 1.032, e in calo di 21 unità i ricoverati in terapia intensiva.





