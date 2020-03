Il coronavirus nel Lodigiano: dopo il 50esimo, coppia muore insieme

Alla fine se ne sono andati insieme, come hanno sempre vissuto, per 50 anni di matrimonio. Alberto, 81 anni, e Antonietta, 79, di Guardamiglio (Lodi), sono risultati positivi al coronavirus, lui dal 23 febbraio, lei pochi giorni dopo. Lui subito grave all'ospedale di Crema, lei portata successivamente a quello di Lodi. Lui se ne è andato il 7 marzo, lei, l'8, 13 ore dopo. "Non potevamo raggiungerli - ha raccontato la figlia a Il Cittadino, - ma sapevamo che se fosse mancato l'uno, l'altra non avrebbe retto l'assenza".