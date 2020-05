Igor il russo, ergastolo confermato in Appello a Bologna

Ergastolo confermato in Appello a Bologna per Norbert Feher, meglio noto come "Igor il russo". La sentenza per il serbo detenuto in Spagna è stata letta dopo un'ora e mezza di camera di consiglio dalla Corte di Assise d'Appello. Igor risponde di due omicidi e un tentato omicidio, commessi l'1 e l'8 aprile 2017.