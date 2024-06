Ad allertare le forze dell'ordine sulla sparizione di Greta, era stato il compgno, il quale aveva raccontato di non averla potuta più rintracciare dopo una telefonata avuta al mattino. Uno dei suoi due telefoni cellulari era scomparso, mentre l'altro fu trovato spento all'interno dell'appartamento. L'ultima persona ad averla vista è Andrea Tosi, un amico di Greta, che a "Pomeriggio Cinque" ha ricordato quanto accaduto quella notte: "Lei mi diceva se potevo andare a casa sua, io le risposi che lei aveva la sua casa e io la mia, però si vedeva che aveva delle premure - ha raccontato -. Come se avesse paura. Forse ho sbagliato io a lasciarla da sola. Tosi è stato il primo sospettato per due anni: "Sono stato molto male perché sono stato incolpato da innocente". L'amico di Spreafico continua ad avere dubbi sulla figura del compagno: "Per me il fidanzato di Greta sa qualcosa, c'entra qualcosa - ha dichiarato a Myrta Merlino -. Noi ci siamo sentito spesso per telefono in quei giorni. Sono stato io a chiamarlo".