Green pass, oltre 5mila persone protestano nel centro di Milano

Green pass, da Milano a Roma in migliaia protestano contro l'obbligo Ansa 1 di 56 Ansa 2 di 56 Ansa 3 di 56 Ansa 4 di 56 Ansa 5 di 56 Ansa 6 di 56 Ansa 7 di 56 Ansa 8 di 56 Ansa 9 di 56 Ansa 10 di 56 Ansa 11 di 56 Ansa 12 di 56 Ansa 13 di 56 Ansa 14 di 56 Ansa 15 di 56 Ansa 16 di 56 Ansa 17 di 56 Ansa 18 di 56 Ansa 19 di 56 Ansa 20 di 56 Ansa 21 di 56 Ansa 22 di 56 Ansa 23 di 56 Ansa 24 di 56 Ansa 25 di 56 Ansa 26 di 56 Ansa 27 di 56 Ansa 28 di 56 Ansa 29 di 56 Ansa 30 di 56 Ansa 31 di 56 Ansa 32 di 56 Ansa 33 di 56 Ansa 34 di 56 Ansa 35 di 56 Ansa 36 di 56 Ansa 37 di 56 Ansa 38 di 56 Ansa 39 di 56 Ansa 40 di 56 Ansa 41 di 56 Ansa 42 di 56 Ansa 43 di 56 Ansa 44 di 56 Ansa 45 di 56 Ansa 46 di 56 Ansa 47 di 56 Ansa 48 di 56 Ansa 49 di 56 Ansa 50 di 56 Ansa 51 di 56 Ansa 52 di 56 Ansa 53 di 56 Ansa 54 di 56 Ansa 55 di 56 Ansa 56 di 56 leggi dopo slideshow ingrandisci

Oltre 5mila persone sono scese in piazza a Milano per partecipare a un corteo non autorizzato contro il Green pass, in vigore da 6 agosto in tutta Italia, organizzato per il terzo sabato consecutivo nel cuore della città. I manifestanti si sono dati appuntamento in piazza Fontana e, dopo essere passati da piazza Duomo, sono arrivati in piazza della Scala, davanti a Palazzo Marino, sede del Comune.