Green pass, due indagati per minacce al sindaco di Milano Beppe Sala

Ansa

Due persone, utenti di una chat Telegram vicina al movimento "No Green Pass, Basta dittatura", sono indagate per minacce gravi ai danni del sindaco di Milano, Beppe Sala. La polizia ha eseguito due decreti di perquisizione a Vercelli e Cagliari. Uno dei due indagati è un sottufficiale della Marina militare, ora non in servizio perché No Vax.