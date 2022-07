Gordona (Sondrio), ragazza si ferisce durante un'arrampicata: salvata con l'aiuto di un drone

La tecnologia, se usata correttamente, è un imprescindibile alleato dell'uomo.

Lo sa bene la stazione di Chiavenna del Soccorso alpino , che sabato pomeriggio ha salvato una ragazza, infortunatasi durante un'arrampicata, grazie all'utilizzo di un drone . La giovane ha dovuto interrompere l'ascesa sulle placche del Boggia , nel territorio del Comune di Gordona (Sondrio), per una ferita alla gamba dovuta alla caduta di un sasso. Bloccata in un punto di difficile accesso, è stata individuata proprio con il drone e portata in salvo.