Giulia Tramontano, il video della festa per scoprire il sesso del figlio Thiago insieme a Impagnatiello

Nel video mandato in onda dal programma di Canale 5, Giulia Tramontano sembrava felice. Accanto a lei Alessandro Impagnatiello: i due sono circondati dai famigliari che aspettano di sapere se il bambino che Giulia ha in grembo sarà maschio o femmina. La coppia, sorridente, si avvicina a una colonna di palloncini azzurri e rosa, sopra i quali c'è un pallone nero ancor più grande: quando lo esplodono altri palloncini azzurri comunicano il sesso del bambino ai presenti. Servono ad annunciare la nascita di Thiago. Il bambino, come noto, non vedrà mai la luce. Giulia Tramontano, infatti, è stata uccisa con 37 coltellate dal fidanzato Alessandro Impagnatiello quando era ancora incinta al settimo mese.

Impagnatiello aveva falsificato il test del Dna

Il processo per la morte della ragazza, avvenuta il 27 maggio 2023, è arrivato alla terza udienza. A testimoniare anche la ragazza di 23 anni con cui Alessandro Impagnatiello aveva avuto una relazione parallela. "Non sapendo come gestire la situazione volevo aiutare Giulia, darle qualcosa di concreto e farle capire cosa stava succedendo. Volevo salvarla da una persona che non era onesta", ha affermato in lacrime la giovane italo-inglese, parlando più volte degli "inganni" di Impagnatiello. "Fin dall'inizio ha detto che non era il padre del bambino e che aveva fatto il test del Dna. Gli avevo chiesto di farmelo vedere per confermare se diceva la verità. Quando ho visto il test, ci ho creduto", ha raccontato la ragazza sentita come testimone in aula nel processo a carico dell'ex barman.