Giovani travolti e uccisi nella Bergamasca, il pm contro il gip ricorre al Riesame: "Omicidio volontario"

Come riportato da L'Eco di Bergamo, la Procura rimane convinta che si sia trattato di un episodio doloso. E cioè che Scapin, alla guida della sua auto, abbia investito di proposito lo scooter su cui viaggiavano i due giovani per vendicare l'affronto subito poco prima alla discoteca di Orio.



Al centro dell'indagine anche il mistero su chi abbia distrutto il lunotto posteriore dell'auto di Scapin, andato in frantumi quando l'auto era ferma a un semaforo della zona. Due giovani estranei alla lite si sono presentati nei giorni scorsi a raccontare di aver visto due ragazzi in moto lanciare una bottiglia contro un'auto ma i due amici delle vittime, che seguivano li seguivano su un altro scooter, hanno ribadito al pm di non aver visto nulla. Il gip non ritiene credibile la versione di questi ultimi mentre la Procura sì. Secondo l'accusa i due potrebbero essere stati a una distanza tale da non aver visto nulla.



Gli inquirenti devono quindi ancora sciogliere molti dubbi. In primis: l'investimento di Scapin è stato un gesto volontario come sostiene l'accusa o commesso durante la fuga per paura? Il 33enne, nella sua versione dei fatti, ha raccontato di essere andato nel panico dopo aver sentito il rumore del lunotto infranto, paragonandolo a un colpo di pistola, e di aver tentato di scappare. Ma per l'accusa, che che ha presentato appello al tribunale del Riesame, la sua versione non regge.