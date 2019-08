Bergamo, folla ai funerali congiunti dei due amici travolti e uccisi

Vista la folla presente, si è reso necessario chiudere la strada davanti alla parrocchia di Sant'Anna e anche il tragitto degli autobus è stato deviato.



Durante il corteo funebre hanno sfilato centinaia di persone, tra cui anche il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. Il parroco, don Eliseo Pasinelli, ha detto: "Osservo e vedo i giovani: di fronte a un fatto così drammatico stanno dando la risposta giusta con commozione e preghiera. Una risposta dettata dall'insegnamento del Signore, della chiesa e dell'oratorio. A tutto loro dico: aprite il cuore e fate del bene a tutti".



Durante l'omelia, il sacerdote ha aggiunto: "Ho chiesto al Signore di aiutarmi a scrivere un messaggio da parte di Luca e Matteo: 'Cari familiari, abbiamo vissuto sbagliando e imparando. Sapeste quanto è bello essere qui. Abbiamo bisogno che voi preghiate. Abbiamo capito quanto è bello amare. Che gioia vedere Dio e ancora i nostri occhi hanno bisogno di essere purificati per vederlo meglio. Amici, grazie, senza di voi non potevamo vivere. Da qui vediamo tutto quello che fate e abbiamo ancora bisogno di vostri bei gesti. Non smettete di essere generosi e sinceri. Grazie a voi genitori, che avete dato bei messaggi, avete detto quello che avevate nel cuore. Familari non piangete, il nostro cuore soffre se voi soffrite. Vogliamo dire a tutti di aprire il cuore e fare del bene anche a chi non l'ha fatto'".