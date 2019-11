Giallo di Baranzate, ferite di arma da taglio sul corpo di Stefano Marinoni

Sono stati ritrovati diversi colpi di arma da taglio sul corpo di Stefano Marinoni, il 22enne di Baranzate, nel Milanese, trovato morto il 12 luglio vicino a un traliccio in un'area verde tra Arese e Rho con una frattura allo sterno. E' un primo esito dell'autopsia, effettuata dal pool di medicina legale guidato dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo, ma non ancora depositata agli atti dell'indagine per omicidio volontario. Il pm Mauro Clerici ha dato il nulla osta alla sepoltura del ragazzo.