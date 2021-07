Furto di oppioidi in ospedale a Milano, indagata una caposala

ansa

Una caposala dell'ospedale Niguarda di Milano è indagata per possesso di stupefacente e peculato: dopo l'avvio di un'indagine sulla sparizione di Fentanyl, un oppioide usato come potente analgesico, la donna ha ammesso di essere dipendente dalla droga. L'infermiera, già sospesa dall'ospedale (che ha avviato l'iter per le procedure disciplinari) era arrivata ad assumere 12 dosi al giorno.