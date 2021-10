Incontri con battute razziste, fasciste e sessiste, ma anche sistemi di "lavanderia" per pulire finanziamenti in nero: è quanto emerso da una inchiesta realizzata da Fanpage e andata in onda su Piazza Pulita. Tutto realizzato con un giornalista sotto copertura inserito tra gli esponenti di FdI a Milano. Il giornalista, tre anni fa aveva iniziato a frequentare un gruppo di personaggi di estrema destra a Milano, si era finto un uomo d'affari a cui interessava finanziare un gruppo politico italiano al fine di ottenere vantaggi per il proprio business.

Nell'inchiesta, il giornalista infiltrato si era registrato a colloquio con Carlo Fidanza, uno dei principali dirigenti del partito. L'eurodeputato si è autosospeso, mentre Giorgia Meloni ha chiesto di venire in possesso dell'intero materiale video.