30 settembre 2021 11:02

Youth4Climate, proteste a Milano: attivisti tentano di bloccare l'accesso al MiCo

Tensione a Milano tra le forze dell'ordine e gli attivisti di Extinction Rebellion che hanno bloccato il traffico davanti al MiCo, il Milano Convention Center in zona Fiera, dove è iniziata la PreCop 26 sui cambiamenti climatici. I dimostranti hanno posizionato blocchi stradali he le forze dell'ordine, in assetto anti-sommossa, hanno cercato di rimuovere, caricando il presidio di attivisti. Al centro della manifestazione di protesta campeggia uno struzzo gigantesco che simboleggia l'azione dei governi che "nascondono la verità pur di non cambiare il sistema economico".