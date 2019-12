Strage di Piazza Fontana, un albero per ricordare Pinelli: "La diciottesima vittima"

A Milano, nel quartiere di San Siro, il Comune ha piantato una quercia rossa in ricordo di Giuseppe Pinelli, il ferroviere anarchico coinvolto ingiustamente nelle indagini sulla strage di piazza Fontana e che morì cadendo da una finestra della Questura di Milano alcuni giorni dopo la bomba. Oltre all'albero è stata scoperta anche una targa con la scritta: "Albero dedicato a Giuseppe Pinelli. Ferroviere, anarchico, partigiano. diciottesima vittima innocente in seguito alla strage di Piazza Fontana. A 50 anni dalla tragica morte, in ricordo nel quartiere in cui abitò".