20 maggio 2021 08:01

Prima serata con coprifuoco alle 23, Milano ne "approfitta"

E' un piccolo ritorno alla normalità quello vissuto mercoledì sera a Milano. La prima serata col coprifuoco spostato alle 23 è stata l'occasione per i milanesi per andare con più serenità la sera nelle zone della movida per cenare. Ed ecco le immagini che arrivano dai Navigli con molte persone ai tavolini esterni di bar e ristoranti nel pieno rispetto delle norme anti Covid.