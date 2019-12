In una piazza della Scala blindata da 600 agenti, è andata in scena la contestazione prima della "Tosca" che ha aperto la stagione della Scala di Milano. In piazza sono arrivati i presidi dei Cub e i lavoratori del gruppo Conad-Auchan in difesa dei posti di lavoro, ma anche i centri sociali con un flash mob per solidarietà al popolo curdo.