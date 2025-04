Milano spazzata da pioggia e vento forte: alberi caduti e parchi chiusi

Dalla serata di mercoledì Milano è spazzata da fortissime raffiche di vento che hanno provocato la caduta di alberi in città e resi necessari diversi interventi. L'Unità di crisi locale del Comune ha deciso la chiusura dei parchi. I vigili del fuoco hanno effettuato oltre un centinaio di interventi. A causa del forte vento che si è abbattuto questa mattina su Milano intorno alle 7 e mezza è caduto un albero in via Colletta, nei dintorni di piazzale Lodi, precipitando sull'ingresso di una scuola elementare, chiusa per le vacanze pasquali. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico e sul posto sono intervenuti i vigili urbani. Il comune di Milano ricorda che è attiva l'allerta meteo gialla idrogeologica, idrica, temporali e vento, quindi si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi, Lambro e Seveso, e dei sottopassi. In particolare, a causa del vento, si raccomanda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante "provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie".