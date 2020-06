Milano, scritta shock apparsa sotto un cavalcavia: "Fontana assassino, Sala zerbino" 

"Fontana assassino, Sala zerbino"'. E' la grande scritta in bianco apparsa sul muro di un sottopasso nella zona sud dei Navigli, in via Chiesa Rossa, sotto al cavalcavia Schiavoni. La scritta, notata dalle volanti, non è la prima nei confronti del governatore Attilio Fontana, per cui la prefettura di Varese ha deciso la scorta. Un'inchiesta è già stata aperta su altre scritte "Fontana assassino" rivendicate dai Carc. Dalle prime analisi della Digos, accanto alla scritta ci sarebbe un simbolo particolare attribuibile ai centri sociali dell'area Sud di Milano.