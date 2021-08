09 agosto 2021 19:23

Milano, sassate contro i vetri del Memoriale della Shoah: esclusi motivi politici

Un vetro dell'ingresso del Memoriale della Shoah a Milano è stato danneggiato a sassate. In base ai primi accertamenti della polizia, le pietre sarebbero state lanciate da alcuni senzatetto, che frequentano la zona della Stazione Centrale. Sia la Scientifica, sia la Digos sono intervenuti sul posto per i rilievi. Sono stati esclusi motivi di natura politica o razziale. Dal presidente dell'Anpi di Milano Roberto Cenati "solidarietà" alla Fondazione Memoriale della Shoah per l'atto vandalico "compiuto contro il luogo simbolo della deportazione antiebraica e politica"