Milano, nell'hotel "donato" al comune i primi cittadini coronavirus positivi in quarantena

Giunti all'hotel Michelangelo di Milano i primi 30 cittadini che non hanno spazi adatti a casa per affrontare la quarantena. "L'ok della protezione civile - spiega l'assessore all'Urbanistica del Comune Pierfrancesco Maran - è arrivato domenica e siamo operativi con i primi pazienti che ci aiuteranno a testare il servizio". Quando la struttura - messa a disposizione gratuitamente, a fronte del solo rimborso di alcune spese dalla proprietà, il Gruppo Finleonardo - sarà a pieno regime potrà ospitare fino a 300 persone, vale a dire il numero delle stanze dell'hotel.. Ogni camera sarà occupata da una sola persona, cui verrà fornito il cambio di biancheria per 14 giorni. Gli ingressi, presidiati dalla vigilanza, con l'esercito nei pressi, sono stati divisi tra pazienti e personale, mentre gli ascensori differenziati tra covid positivi e non. Sono state escluse le zone comuni. Presente nella struttura un presidio medico con un infermiere h24 e un medico per 12 ore. Gli ospiti non entreranno in contatto diretto con il personale, che lascerà i pasti - preparati da Milano Ristorazione - fuori dalla porta di ogni camera, dotata di tv e wi-fi.