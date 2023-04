05 aprile 2023 15:34

Fotogallery - Milano, abbattuto il platano monumentale di piazza Buozzi | I residenti: "Qui non sarà più lo stesso"

Detto, fatto. Abbattuto il platano monumentale di piazza Buozzi a Milano, in zona Porta Romana, meglio noto in città come il "grande platano di Giannasi", dal nome dell'omonimo chiosco-rosticceria presente dal 1967 sotto le sue fronde. Le operazioni, della durata di 24 ore, hanno avuto ripercussioni sul traffico. La storica pianta, che era inserita nella lista degli alberi monumentali della città, è stata abbattuta perché malata. Dopo l'ultima perizia del Comune, il taglio definitivo era previsto prima di Pasqua e così, dunque, è stato. Gli addetti sono partiti dallo sfoltimento dei rami prima di passare al taglio vero e proprio del tronco, che si annuncia più impegnativo e lungo del previsto. "Ora la piazza non sarà più la stessa", hanno commentato i residenti che hanno assistito all'abbattimento, come riferisce Il Giorno. "Purtroppo no, non si può salvare", aveva annunciato alla vigilia l'assessore all'Ambiente e Verde del Comune Elena Grandi, davanti ad ambientalisti e cittadini che fino all'ultimo hanno provato a salvare il platano monumentale. A dare il via alla mobilitazione era stata la lettera d'addio indirizzata proprio alla pianta dal titolare del chiosco.