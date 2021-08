17 agosto 2021 07:52

Maltempo sul Nord Italia, esonda il fiume Oglio nel Bresciano

Lunedì violenti temporali si sono abbattuti in una parte della Lombardia, in particolare il Bresciano. Esondato il fiume Oglio in Valcamonica, nel territorio comunale di Monno (Brescia), sferzato da vento e grandine. Detriti hanno invaso la Statale 42 e una pista ciclabile. Anche il lago di Iseo è parzialmente esondato. Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco, compresi diversi mezzi provenienti da Milano. La violenta tempesta sull'Alta Valcamonica ha causato un massiccio smottamento. La Statale 42 è stata chiusa al traffico.