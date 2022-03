02 marzo 2022 07:58

Lombardia, Porsche confiscata donata all'Areu per il trasporto urgente di organi

E' stata ufficialmente consegnata ad Areu (l'Agenzia regionale per l'emergenza urgenza), che la destinerà al trasporto degli organi, la Porsche Panamera confiscata e assegnata in via provvisoria al Consiglio regionale della Lombardia. La coupè è allestita con livrea istituzionale dell'Areu e dotata dei necessari dispositivi acustici e luminosi per l'utilizzo in emergenza. L'auto sarà impiegata per il trasporto organi, tessuti, equipe chirurgiche per i trapianti e pazienti donatori e riceventi.