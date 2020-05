I promessi sposi di Codogno finalmente si dicono Sì: nozze celebrate tre mesi dopo il rinvio per coronavirus

"Non ci posso ancora credere", ride e piange di gioia, insieme, Angela raggiunta da Tgcom24. Il suo era stato il primo matrimonio annullato per coronavirus a Codogno (Lodi). Doveva essere, infatti, il 22 febbraio il giorno in cui celebrare il rito civile e festeggiare con genitori, parenti e amici provenienti da Liguria e Campania. Ma neanche 24 ore prima il Basso Lodigiano era stato dichiarato "zona rossa" dopo la scoperta del paziente 1 e le nozze erano state subito rimandate a data da destinarsi. Così Angela e il futuro marito, trentenni casertani, per lavoro in Lombardia, all'improvviso avevano visto infrangere il loro sogno d'amore per colpa del Covid-19, ritrovandosi con una festa saltata, dopo preparazione di mesi, e rinchiusi in casa con i genitori di lei, appena arrivati dalla Campania e impossibilitati a lasciare un territorio che era stato blindato. Ma il 16 maggio, a quasi tre mesi dalla data che era stata scelta, i due giovani si sono finalmente detti Sì. Tutto è bene quel che finisce bene, verrebbe da dire. Anche se il coronavirus ci ha messo ancora una volta lo zampino. La festa è riuscita, sì, ma... a metà. Perché? "La telefonata dal Comune - racconta Angela a Tgcom24 - è arrivata quando i miei erano appena partiti per tornare a Caserta, dopo la quarantena che ci aveva bloccato insieme in casa da febbraio. Non ho voluto fermare il loro viaggio, perché li aspettavano i nonni da accudire, così ci siamo sposati da soli, con la mascherina, senza genitori e con due testimoni del posto; non abbiamo neanche potuto pranzare noi quattro insieme". Fortunatamente, nulla è perduto: per recuperare, infatti, e stavolta con gli interessi, il gran giorno, gli ormai famosi sposi di Codogno sono già proiettati alla cerimonia religiosa, in programma nel Casertano in autunno