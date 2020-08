Ferragosto solidale a Milano: contro l'afa distribuite angurie e acqua ai senzatetto

Ferragosto solidale a Milano dove i volontari della Fondazione Progetto Arca hanno distribuito angurie e 10mila bottigliette d'acqua ai senzatetto tra clochard, stranieri, migranti che stazionano in piazza Duca D'Aosta. "Trascorrendo molte ore in strada sotto il sole, i più bisognosi necessitano di un momento di refrigerio. Un’occasione per condividere in semplicità – spiega un comunicato del progetto – la festività del Ferragosto e per dare un segno della presenza dei nostri volontari anche in questo periodo estivo, che rimane di allerta sanitaria e sociale in particolare per chi vive in strada e ha meno possibilità di proteggersi”.