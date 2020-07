Fase 3, riapre Linate: tra i primi ad arrivare due spagnoli (e un cane)

Sono stati due imprenditori spagnoli nel campo degli impianti sportivi i primi a scendere dal volo da Madrid a Linate a bordo del primo volo atterrato all'aeroporto milanese dopo circa quattro mesi di lockdown. Ma c'era anche un simpatico cagnolino nello scalo milanese che ha riaperto dopo quattro mesi di lockdown. Nella giornata di ripresa del traffico sono solo otto i voli in programma: quattro in partenza (oltre al collegamento con Francoforte, quello con Madrid di Iberia, di Airmalta, e di nuovo per Francoforte), e quattro in arrivo (Airmalta e due Lufthansa da Francoforte).