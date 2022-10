29 ottobre 2022 18:14

Accoltellamenti Assago, riapre il supermercato: paura e fiori per Luis

Tra le corsie sono tornati i clienti a fare la spesa, ma c'è ancora sconcerto e un po' di paura al Carrefour di Assago, che ha riaperto dopo un giorno di chiusura in segno di lutto per la morte di Luis Fernando Ruggieri. A ricordare quanto successo giovedì, quando il 46enne Andrea Tombolini ha preso un coltello dagli scaffali e ha iniziato ad accoltellare le persone ferendone cinque e uccidendone una, sono i fiori lasciati all'ingresso del supermercato per Luis.