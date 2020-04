A Milano riaprono i mercati coperti, la Regione cambia la delibera

Dietrofront di Regione Lombardia sui mercati coperti, dopo le polemiche delle ultime ore scatenate dalla decisione di Palazzo Lombardia chiudere i mercati coperti del territorio per limitare la diffusione del Coronavirus. "Regione Lombardia - si legge in una nota - ha predisposto un'ordinanza, a firma del presidente Attilio Fontana, grazie alla quale i mercati coperti da domani potranno essere aperti alle medesime condizioni che valgono per i supermercati". "La Regione è tornata sui suoi passi, grazie, e ora riapriamo i mercati comunali coperti". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Ne abbiamo discusso e ho spiegato in Regione che non c'è differenza tra un mercato comunale coperto e un supermercato, il punto è che misure di sicurezza vengono adottate".