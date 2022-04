25 aprile 2022 15:18

25 aprile, a Milano sfida di bandiere nei diversi spezzoni del corteo | Contestati Enrico Letta e la Brigata ebraica

A Milano sfida di bandiere nel corteo per il 25 aprile. Il Pd con i vessilli del partito, dell'Ucraina e dell'Europa, Milano contro la guerra - che raggruppa varie realtà contrarie all'invio di armi a Kiev - con bandiere multicolori della Pace, in testa la Brigata ebraica con quelle di Israele e Ucraina e in coda i centri sociali, con qualche cartello contro la guerra e la Nato e le usuali bandiere palestinesi. Enrico Letta contestato al grido di "Servo della Nato". Slogan anche contro la Brigata ebraica. "È un grave errore perché queste cose il 25 aprile non servono mai. Anche quando ci sono posizioni diverse bisogna evitare che su singoli fatti si perda la bussola di una posizione unitaria", ha commentato il presidente di Anpi nazionale Gianfranco Pagliarulo.