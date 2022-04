25 Aprile, il presidente Mattarella depone una corona d'alloro all'Altare della Patria

Con Mattarella il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e le alte cariche dello Stato. Assente Draghi, ancora positivo al Covid. Nel 2020 il Capo dello Stato era da solo alla cerimonia. Dopo due anni di pandemia le piazze italiane tornano a riempirsi di cortei e manifestazioni per la Festa della Liberazionee. Non senza polemiche, però. Al corteo romano dell'Anpi sono apparsi striscioni anti-Usa e l'Associazione dei partigiani ha dovuto prendere le distanze. "Inopportuni", il commento dell'Anpi.

La cerimonia all'Altare della Patria -

Con Mattarelle e Guerini, le alte cariche dello Stato: la presidente del Senato Elisabetta Casellati, il presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato, il vice presidente della Camera Ettore Rosato, ma, come detto, non il presidente del Consiglio Mario Draghi, ancora positivo al Covid.

Dopo aver salito le scale dell'Altare della Patria, Mattarella ha osservato un minuto di raccoglimento davanti alla tomba del Milite Ignoto. C'era anche il capo della Polizia Lamberto Giannini. La cerimonia è stata più partecipata rispetto agli ultimi due anni, segnati dalla pandemia di Covid-19. Nel 2020 Mattarella depose da solo la corona di alloro.

Striscioni anti-Usa a Roma, Anpi: inopportuni

- "Basta guerre. Contro Putin e contro la Nato": questo striscione di Rifondazione comunista, insieme ad un altro in cui è rappresentata la morte con la falce ed un mantello con la bandiera americana, è presente a largo Bompiani, a Roma, dove partea il corteo dell'Anpi per il 25 Aprile. "Non condivido queste bandiere, sono inopportune, ce ne occuperemo. Siamo grati agli Alleati ed alle migliaia di giovani statunitensi morti per la Liberazione dell'Italia", ha commentato il presidente di Anpi Roma e Lazio, Fabrizio De Sanctis.

Petrocelli su Twitter celebra "liberaZione", espulso da M5s

- Bufera su Vito Petrocelli, dopo che il presidente della commissione Esteri del Senato ha postato su Twitter auguri per la Liberazione utilizzando la 'Z' maiuscola simbolo dell'invasione russa: Giuseppe Conte lo ha espulso dal M5s. ". Petrocelli era già finito al centro di infuocate polemiche per il suo no al Dl Ucraina.