25 Aprile, a Roma striscioni anti-Usa | Anpi: inopportuni

Guerra in Ucraina, oltre 10mila alla marcia per la pace straordinaria Perugia-Assisi

"Basta guerre.

Contro Putin e contro la Nato": questo striscione di Rifondazione comunista, insieme a un altro in cui è rappresenta la morte con la falce e un mantello con la bandiera americana, è presente a largo Bompiani, a Roma, dove ha preso il via il corteo dell'Anpi per il 25 Aprile. "Non condivido queste bandiere, sono inopportune, ce ne occuperemo. Siamo grati agli Alleati e alle migliaia di giovani statunitensi morti per la Liberazione dell'Italia", commenta il presidente di Anpi Roma e Lazio, Fabrizio De Sanctis.