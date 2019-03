Formigoni resta in cella, Corte d'Appello: carcerazione è legittima

Roberto Formigoni deve restare in cella perché "l'ordine di carcerazione è stato legittimamente eseguito". Così la Corte d'Appello di Milano che ha respinto la richiesta avanzata dalla difesa dell'ex governatore di dichiarare l'inefficacia del provvedimento firmato dal sostituto procuratore di Milano Antonio Lamanna, in base al quale il 22 febbraio Formigoni, pur avendo superato i 70 anni, è finito in cella a Bollate.