Fisco, il procuratore di Milano: "La Lombardia è la terra degli evasori"

La regione in cui si evadono maggiormente le tasse è la Lombardia. A dirlo è il procuratore di Milano, Francesco Greco, durante un convegno sulla criminalità e tutela delle imprese in Bankitalia. "E' la terra degli evasori fiscali - ha spiegato -. C'è stato il 49,07% delle istanze di voluntary disclosure, in termini di capitalizzazione siamo al 48% del totale complessivo, che è di circa 60 miliardi di euro". Seguono il Piemonte e l'Emilia Romagna.