Festa Inter, prefetto: "Con piazza Duomo chiusa sarebbe stato peggio"

Ansa

"Chiudere piazza Duomo sarebbe stato inevitabilmente occasione di ancora più densi e rischiosi assembramenti, sotto ogni profilo". Lo ha spiegato il prefetto di Milano, Renato Saccone, in merito ai festeggiamenti di domenica per lo scudetto dell'Inter. "Quando il popolo dei tifosi, in modo assolutamente spontaneo, scende in strada, bisogna necessariamente coniugare le ragioni della prevenzione del contagio con la gestione dell'ordine pubblico".