Femminicidi, madre vittima a Draghi: serve fondo per i familiari

"Ho scritto al presidente del Consiglio Draghi per chiedere di creare un fondo per le famiglie delle vittime di femminicidio con i soldi del Recovery fund". Lo dice Gigliola Bono, madre di Monia Del Pero, uccisa dal fidanzato a 19 anni nel 1989 in provincia di Brescia. La vittima venne ammazzata e poi il cadavere venne gettato in un dirupo. L'assassino di Monia Del Pero ha scontato la pena ma nessun risarcimento è stato dato alla famiglia della giovane.