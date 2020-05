Fase 2, Sala dalle guglie del Duomo: "Milano ha voglia di ricominciare a costruire"

"Per questo siamo qui, perché qui Milano ha vissuto tutta la sua storia, nei momenti tragici e in quelli felici, perché qui i milanesi hanno pregato ma hanno soprattutto costruito quei valori di solidarietà, di ingegno che hanno reso unica la loro città. Perché di tutto questo abbiamo bisogno oggi.

Ma siamo soprattutto qui in cima al Duomo perché questa non è solo la nostra cattedrale, non è solo il puro orgoglio di un monumento noto in tutto il mondo e improvvisamente vuoti di fedeli e di turisti, noi siamo qui perché il Duomo è Milano ed è dei milanesi, di tutti i milanesi vecchi e nuovi, stanchi e audaci. E' di tutti i milanesi che si apprestano a ricominciare la loro vita, tra mille dubbi e incertezze ma con la voglia di ricominciare a costruire il futuro nostro e dei nostri figli a partire da queste guglie".