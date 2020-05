Fase 2, ristoratori tornano in piazza a Milano: "Io non apro"

Sono tornati in piazza i ristoratori di Milano multati la settimana scorsa perché avevano provocato un assembramento mentre protestavano contro il governo per le regole sulla riapertura. Hanno voluto dimostrare la loro solidarietà ai colleghi toscani che hanno sfilato a Firenze, anche loro per chiedere regole certe. "Io non apro a queste condizioni", ha ribadito Alfredo Zini, uno dei ristoratori che animano la protesta a Milano.