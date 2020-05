Fase 2, in Lombardia resta l'obbligo della mascherina all'aperto

In Lombardia "permane l'obbligo di portare la mascherina o altri indumenti utili a coprire le vie respiratorie anche all'aperto". E' quanto prevede la nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Attilio Fontana, riguardante le riaperture di lunedì. Inoltre in Lombardia le piscine e le palestre resteranno chiuse fino al 31 maggio, una settimana in più rispetto a quanto previsto dal Dpcm. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui