Farmaci per sballarsi a Bergamo, al banco chiudono gli occhi

Bergamo. L'inchiesta di "Striscia la Notizia" sulla vendita di farmaci senza ricetta usati per sballarsi prosegue fin dentro a una postazione di croce verde. Con l'ausilio di un "gancio" le telecamere nascoste del Tg satirico entrano in una farmacia in zona stazione e filmano la consegna di Delorazepam e Tavor senza la verifica della prescrizione medica obbligatoria. Poco dopo le telecamere intercettano lo spacciatore che ogni settimana va a fare acquisti di medicinali che poi rivende ai clienti adescati davanti all'ingresso dello scalo ferroviario del capoluogo orobico.

L'inviato del Tg satirico Max Laudadio decide allora di chiedere spiegazioni al titolare della farmacia che in un primo momento nega nonostante il video che lo coglie in flagrante mentre effettua la transazione illegale: "Noi certe cose non le facciamo qui", dice lo speziale. Dopo i casi di Torino e Brescia, la vendita di psicofarmaci senza ricetta come medicinali da banco testimonia un fenomeno in espansione del tutto simile allo spaccio di droga.